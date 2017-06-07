G.Saray, Gomis'le anlaşmaya vardı.
Galatasaray, forvet oyuncusu Gomis ile anlaşmaya vardı.
Bafetimbi Gomis transferinde engel kalmadı. Marsilya'nın devreye girmesiyle karışan transfer görüşmelerinde sarı kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Turkcell Bipspor'un haberine göre Fransız yıldızla yıllık 3.3 milyon Euro'ya, 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldı.
'MERAK ETME GOMİS KAMPA GELECEK'
Transfer görüşmelerini hızlandıran idareciler sonunda müjdeli haberi Tudor'a iletti. Hırvat hocayla transfer toplantısı yapan idareciler; 'merak etme Gomis kampta kadroya katılacak' dedi.
FARK BİR MİLYON EURO
Gomis'in tamam demesiyle Galatasaray, Swansea ile masaya oturdu. Galler kulübü pazarlığı 3.5 milyon Euro'dan açarken, Aslan 2.5 milyon Euro önerdi. Anlaşmanın sağlanması an meselesi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:26
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