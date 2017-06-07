Çok az kaldı
Gomis’in menajeri bir iki gün içinde karar vereceklerini açıkladı.
Galatasaray'ın ilgilendiği golcülerin başında gelen Bafetimbi Gomis'in menajerinden transferle ilgili açıklama geldi. Fransız golcünün menajeri, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. Bein Sports'a konuşan Etinne Mendy, "Gomis'in durumu perşembe ya da cuma günü netlik kazanacaktır. Kendisi şu an Bali'de tatilde. Galatasaray'ın teklifi masada duruyor ve oldukça ilginç ancak Gomis halen Swansea City'nin futbolcusu" dedi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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