 Çok az kaldı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Çok az kaldı

    Çok az kaldı

    Gomis’in menajeri bir iki gün içinde karar vereceklerini açıkladı.

    'ın ilgilendiği golcülerin başında gelen Bafetimbi Gomis'in menajerinden transferle ilgili açıklama geldi. Fransız golcünün menajeri, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. Bein Sports'a konuşan Etinne Mendy, "Gomis'in durumu perşembe ya da cuma günü netlik kazanacaktır. Kendisi şu an Bali'de tatilde. Galatasaray'ın teklifi masada duruyor ve oldukça ilginç ancak Gomis halen Swansea City'nin futbolcusu" dedi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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