Volkan’a dört yıldız mesajı!

Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, giderayak Volkan Demirel'e 4 yıldız göndermesi yaptı. Alman yıldız, instagram anlıktan son günlerin modası Nusret'in tuzlama hareketine Fenerbahçe kalecisinin görüntüsünü ekleyerek, tuz yerine 4 yıldız serptiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşım büyük beğeni aldı.