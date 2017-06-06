 Volkan’a dört yıldız mesajı! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Volkan’a dört yıldız mesajı!

    Volkan’a dört yıldız mesajı!
    Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, giderayak Volkan Demirel'e 4 yıldız göndermesi yaptı. Alman yıldız, instagram anlıktan son günlerin modası Nusret'in tuzlama hareketine Fenerbahçe kalecisinin görüntüsünü ekleyerek, tuz yerine 4 yıldız serptiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşım büyük beğeni aldı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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