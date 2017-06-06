 Turan harekatı! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Turan harekatı!

    Turan harekatı!

    İspanyol ekibin, ’ı ‘göndermek istediği’ haberleri üzerine harekete geçti. Arda için ’dan 8 Haziran’a randevu alındı.

    ve Arda Turan'ın yolları yeniden kesişti. Başarılı futbolcunun, Galatasaray'a dönüşüyle ilgili her şey 27 Mayıs'ta başladı. O gün Yasin Öztekin için kulübe gelen menajer Ahmet Bulut'a, Başkan Dursun Özbek "Arda ne yapacak?" sorusunu sordu. Bulut, "'da kalmak istiyor" cevabını verdi. Özbek ise o gün, "Arda da biliyor ya... Eğer dönmek isterse kapımız ona sonuna kadar açık. Onu almak için tüm şartları zorlarım" diyerek transferin fitilini ateşlemişti.

    CENK ERGÜN GÖRÜŞTÜ
    Geçen süreç Arda konusunu daha da ısıttı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Özbek, Barcelona'nın 'yıldız oyuncuyu takımda tutmayı düşünmediği' şeklindeki haberlerin ardından Cenk Ergün'e "Barcelona'dan randevu al. Kiralama konusunda ne düşünüyorlar öğren" dedi. Barça, Ergün'e 8 Haziran'a randevu verdi. Şimdi gözler yapılacak bu görüşmeye çevrildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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