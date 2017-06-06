Turan harekatı!
İspanyol ekibin, Arda Turan’ı ‘göndermek istediği’ haberleri üzerine Galatasaray harekete geçti. Arda için Barcelona’dan 8 Haziran’a randevu alındı.
CENK ERGÜN GÖRÜŞTÜ
Geçen süreç Arda konusunu daha da ısıttı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Özbek, Barcelona'nın 'yıldız oyuncuyu takımda tutmayı düşünmediği' şeklindeki haberlerin ardından Cenk Ergün'e "Barcelona'dan randevu al. Kiralama konusunda ne düşünüyorlar öğren" dedi. Barça, Ergün'e 8 Haziran'a randevu verdi. Şimdi gözler yapılacak bu görüşmeye çevrildi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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