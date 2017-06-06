 Ön liberoya Tardieu – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
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    Ön liberoya Tardieu

    Ön liberoya Tardieu

    Bu sezon Marsilya'da kiralık oynayan Bafetimbi Gomis ile görüşen Galatasaray ön libero işini de Fransa'dan çözmeye karar verdi.

    William Vaineur'dan sonra sarı-kırmızılıların Sochaux'da forma giyen 'yu istediği iddia edildi. Fransa İkinci Ligi'nde oynayan 25 yaşındaki başarılı futbolcu için sarı-kırmızılı takımın Angers, Guingamp ve Metz ile çekiştiği bildirildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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