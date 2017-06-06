 Necati Ateş’le yeniden – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’le yeniden

    <a href="/index/necati-ates-haber-etiketleri?id=d21765ba-7ff6-490f-8fb4-7e0753b00335" class="" rel="tag">Necati Ateş</a>’le yeniden
    'ın eski yıldızlarından idari kadroya katılıyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ün yardımcılık teklif ettiği Ateş, "Cenk ağabey bana projesiyle ilgili konuştu ve beni düşündüğünü söyledi. Ben de onur duyacağımı söyledim. Eğer olursa, göreve her daim hazırım" diye konuştu.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’le yeniden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.