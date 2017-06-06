 Leipzig doğruladı – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    doğruladı

    <a href="/index/leipzig?id=a5562850-c1d6-4eaa-bcbd-8bce2d5a1a80" class="" rel="tag">Leipzig</a> doğruladı

    'in Sportif Direktörü Ralf Ragnick, 'nın transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

    Portekizli yıldızın sağlık kontrolünden geçtiğini ve birkaç gün içinde imzayı atacağını belirten Ragnick, "Kendisi ortalama bir futbolcudan daha hızlı. Önemli meziyetleri var. İlgimizi çeken yanları çok" ifadelerini kullandı. , için 12.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro da bonus ödeyecek.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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