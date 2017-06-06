 Galatasaraylı futbolcu: "Bırakın gideyim" – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Galatasaraylı futbolcu: "Bırakın gideyim"

    Galatasaraylı futbolcu: "Bırakın gideyim"

    Sinan Gümüş, Galatasaray Yönetimi'nden gitmek için izin istedi.

    Galatasaray'da yedek kalmaktan şikayetçi olan golcü oyuncunun Benfica ile anlaşması an meselesi.

    23 yaşındaki forvet oyuncusunun menajeri Ersin Akan yaptığı açıklamada; "Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi Galatasaray Kulübü'ne bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor" şeklinde konuştu.

    Sinan Gümüş 3 yıl önce Stuttgart'dan bedelsiz geldiği Galatasaray'dan ayrılması durumunda Benfica'dan sarı-kırmızılı kulübün kasasına 3.5 milyon euro civarında bir rakam girecek.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:55
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