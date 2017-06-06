 Euroleague’i ilk biz getirdik – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Euroleague’i ilk biz getirdik

    Euroleague’i ilk biz getirdik
    G.Saray'ın eski yönetcisi Necati Demirkol, F.Bahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna atıfta bulunarak "Euroleague ülkemize 1-2 ay önce gelmedi. 2014'te ilk kadın basketbol takımımız getirdi. Her zaman ilklerin takımı G.Saray'dır" dedi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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