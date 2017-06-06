 Elano, Santos’a hoca oldu – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Elano, Santos’a hoca oldu

    Elano, Santos’a hoca oldu
    Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Elano Blumer, Brezilya'nın ünlü kulübü Santos'a teknik direktör oldu. Santos yönetimi, 4 haftada 3 mağlubiyet alan Dorival Junior'un yerine geçici olarak Elano'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. 36 yaşındaki Elano geçen yıl futbolu bırakmıştı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elano, Santos’a hoca oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.