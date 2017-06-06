Elano, Santos’a hoca oldu

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Elano Blumer, Brezilya'nın ünlü kulübü Santos'a teknik direktör oldu. Santos yönetimi, 4 haftada 3 mağlubiyet alan Dorival Junior'un yerine geçici olarak Elano'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. 36 yaşındaki Elano geçen yıl futbolu bırakmıştı.