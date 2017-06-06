1 numara G.Saray
Cimbom, Bilyoner.com’un 2.7 milyon üyesinin katıldığı ankette yüzde 35’lik taraftar oranı ile ilk sırada yer aldı. F.Bahçe yüzde 34’e gerilerken, Beşiktaş yüzde 22’ye çıktı
4 ilde daha öne geçti
2014'ten bu yana Ankara, Antalya, Karaman, Hakkari'deki Fenerbahçe'yle kıyasıya rekabet içinde olan Galatasaray, 2017'de 4 ilde de liderliği ele geçirdi. Kastamonu'da ise Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray liderliği sarı-lacivertli takıma bıraktı. 2016 yılında açıklanan sonuçlara göre Türkiye genelinde Galatasaray'ın 44, Fenerbahçe'nin ise 35 ilde en fazla taraftara sahip olduğu görülmüştü. 2017 verilerine bakıldığında ise Galatasaray bu sayıyı 46'ya çıkardı. Fenerbahçe bu sayıda da gerileme yaşayıp, 33'e düştü.
2'de 2 yapan Beşiktaş'ın çıkışı sürüyor
2016-17 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, 2 yıldır arka arkaya gelen başarının etkisini görerek, 2016 yılında %20 olan taraftar oranını bu yıl % 22'ye çıkardı. Gaziantep, Kayseri ve Malatya'da şehir takımlarını geride bırakan Beşiktaş her 3 ilde de 4.'lükten 3.'lüğe yükseldi. Ancak Elazığ ve Rize'de yerini şehir takımlarına bırakarak 3.'lüğe geriledi. Ayrıca Adana'da da Adana Demirspor taraftar oranını %20'ye çıkararak Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 3. oldu.
Trabzonspor ilinde birinci
2014'ten bu yana Türkiye genelinde %4 taraftar oranı ile kendi ilinde liderliğini süren Trabzonspor bu yıl da beklendiği gibi ilk sırada yer aldı. Galatasaray taraftarları 2. sırada yer alırken 3.'lük Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçti. Ayrıca Eskişehirspor da kendi ilinde en çok taraftarı olan iki şehir takımından biri oldu.
Bursaspor ve Sivas düşüşte
2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan Bursaspor bu sezon yaşadığı dönemsel düşüşün (son hafta aldığı galibiyetle küme düşmekten kurtuldu) etkisini taraftar oranında da hissetti. Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Bursaspor 2.'likten 3. sıraya geriledi. Benzer şekilde bir diğer önemli şehir takımı Sivasspor da Galatasaray'a geçildi ve 3.'lüğe indi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
1 numara G.Saray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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