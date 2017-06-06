1 numara G.Saray

Şansoyunları platformuher yıl olduğu gibi buyıl daüyesinin tuttuğutakımlar üzerinden gerçekleştirdiğinı yayınladı.Buna göreyılındaki'lik taraftar oranını koruyarakzirvede yer aldı.taraftarları,Türkiye genelinde % 1'lik düşüşle'e geriledi ve ikinci sırayadüştü.yılının en büyük çıkışıisetaraftarlarında yaşandı.Üst üste ikinci toplamda ise 15. şampiyonluğunuelde eden siyah-beyazlıtakım geçtiğimiz yıl %20 olan taraftaroranınıye seviyesine çıkardı2014'tenbu yanadeki Fenerbahçe'ylekıyasıya rekabet içindeolan Galatasaray, 2017'de 4 ilde de liderliğiele geçirdi.da iseFenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasarayliderliği sarı-lacivertli takımabıraktı. 2016 yılında açıklanansonuçlara göre Türkiye genelinde'ın 44,'ninise 35 ilde en fazla taraftara sahip olduğugörülmüştü. 2017 verilerine bakıldığındaise Galatasaray bu sayıyı'ya çıkardı. Fenerbahçe bu sayıdada gerileme yaşayıp,'e düştü.2016-17 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, 2 yıldır arka arkaya gelen başarının etkisini görerek, 2016 yılında %20 olan taraftar oranını bu yıl % 22'ye çıkardı. Gaziantep, Kayseri ve Malatya'da şehir takımlarını geride bırakan Beşiktaş her 3 ilde de 4.'lükten 3.'lüğe yükseldi. Ancak Elazığ ve Rize'de yerini şehir takımlarına bırakarak 3.'lüğe geriledi. Ayrıca Adana'da da Adana Demirspor taraftar oranını %20'ye çıkararak Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 3. oldu.2014'ten bu yana Türkiye genelinde %4 taraftar oranı ile kendi ilinde liderliğini süren Trabzonspor bu yıl da beklendiği gibi ilk sırada yer aldı. Galatasaray taraftarları 2. sırada yer alırken 3.'lük Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçti. Ayrıca Eskişehirspor da kendi ilinde en çok taraftarı olan iki şehir takımından biri oldu.2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan Bursaspor bu sezon yaşadığı dönemsel düşüşün (son hafta aldığı galibiyetle küme düşmekten kurtuldu) etkisini taraftar oranında da hissetti. Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Bursaspor 2.'likten 3. sıraya geriledi. Benzer şekilde bir diğer önemli şehir takımı Sivasspor da Galatasaray'a geçildi ve 3.'lüğe indi.