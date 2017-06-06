 1 numara G.Saray – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    1 numara G.Saray

    1 numara G.Saray

    Cimbom, Bilyoner.com’un 2.7 milyon üyesinin katıldığı ankette yüzde 35’lik taraftar oranı ile ilk sırada yer aldı. F.Bahçe yüzde 34’e gerilerken, Beşiktaş yüzde 22’ye çıktı

    Şans oyunları platformu Bilyoner. com, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2.7 milyon üyesinin tuttuğu takımlar üzerinden gerçekleştirdiği 'taraftar haritası'nı yayınladı. Buna göre Galatasaray, 2016 yılındaki %35'lik taraftar oranını koruyarak zirvede yer aldı. Fenerbahçe taraftarları, Türkiye genelinde % 1'lik düşüşle %34'e geriledi ve ikinci sıraya düştü. 2017 yılının en büyük çıkışı ise Beşiktaş taraftarlarında yaşandı. Üst üste ikinci toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı takım geçtiğimiz yıl %20 olan taraftar oranını %22'ye seviyesine çıkardı

    4 ilde daha öne geçti
    2014'ten bu yana Ankara, Antalya, Karaman, Hakkari'deki Fenerbahçe'yle kıyasıya rekabet içinde olan Galatasaray, 2017'de 4 ilde de liderliği ele geçirdi. Kastamonu'da ise Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray liderliği sarı-lacivertli takıma bıraktı. 2016 yılında açıklanan sonuçlara göre Türkiye genelinde Galatasaray'ın 44, Fenerbahçe'nin ise 35 ilde en fazla taraftara sahip olduğu görülmüştü. 2017 verilerine bakıldığında ise Galatasaray bu sayıyı 46'ya çıkardı. Fenerbahçe bu sayıda da gerileme yaşayıp, 33'e düştü.

    2'de 2 yapan Beşiktaş'ın çıkışı sürüyor
    2016-17 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, 2 yıldır arka arkaya gelen başarının etkisini görerek, 2016 yılında %20 olan taraftar oranını bu yıl % 22'ye çıkardı. Gaziantep, Kayseri ve Malatya'da şehir takımlarını geride bırakan Beşiktaş her 3 ilde de 4.'lükten 3.'lüğe yükseldi. Ancak Elazığ ve Rize'de yerini şehir takımlarına bırakarak 3.'lüğe geriledi. Ayrıca Adana'da da Adana Demirspor taraftar oranını %20'ye çıkararak Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 3. oldu.

    Trabzonspor ilinde birinci
    2014'ten bu yana Türkiye genelinde %4 taraftar oranı ile kendi ilinde liderliğini süren Trabzonspor bu yıl da beklendiği gibi ilk sırada yer aldı. Galatasaray taraftarları 2. sırada yer alırken 3.'lük Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçti. Ayrıca Eskişehirspor da kendi ilinde en çok taraftarı olan iki şehir takımından biri oldu.

    Bursaspor ve Sivas düşüşte
    2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan Bursaspor bu sezon yaşadığı dönemsel düşüşün (son hafta aldığı galibiyetle küme düşmekten kurtuldu) etkisini taraftar oranında da hissetti. Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Bursaspor 2.'likten 3. sıraya geriledi. Benzer şekilde bir diğer önemli şehir takımı Sivasspor da Galatasaray'a geçildi ve 3.'lüğe indi.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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