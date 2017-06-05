Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Galatasaray, Sinan Gümüş'ün satışı için Benfica'yla her konuda anlaştı.
Sarı-kırmızılılar Igor Tudor'un raporu doğrultusunda önceliği takımdan ayrılacak oyunculara verdi.
Lukas Podolski ile birlikte sözleşmeleri sona eren Chedjou, Josue ve Sabri ile birlikte Leipzig'e imza atan Bruma'nın ardından sürpriz bir isimle daha yollar ayrılma noktasına geldi.
Konyaspor maçında attığı gole sevinmeyerek mesaj gönderen genç golcü Sinan Gümüş için sarı-kırmızılı yönetim Benfica ile 3.5 milyon € ücrete el sıkıştı.
Bu sezon forma şansı bulamadığı için yakın çevresine mutsuz olduğunu söyleyen Sinan'ın, genç oyuncuları parlatmakta marka haline gelen Benfica'ya sıcak baktığı ve bu transferde imzanın an meselesi olduğu belirtildi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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