 Sinan Gümüş Benfica yolunda! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yolunda!

    Sinan Gümüş Benfica yolunda!

    Galatasaray, 'ün satışı için 'yla her konuda anlaştı.

    Sarı-kırmızılılar Igor Tudor'un raporu doğrultusunda önceliği takımdan ayrılacak oyunculara verdi.

    Lukas Podolski ile birlikte sözleşmeleri sona eren Chedjou, Josue ve Sabri ile birlikte Leipzig'e imza atan Bruma'nın ardından sürpriz bir isimle daha yollar ayrılma noktasına geldi.

    Konyaspor maçında attığı gole sevinmeyerek mesaj gönderen genç golcü için sarı-kırmızılı yönetim ile 3.5 milyon € ücrete el sıkıştı.

    Bu sezon forma şansı bulamadığı için yakın çevresine mutsuz olduğunu söyleyen Sinan'ın, genç oyuncuları parlatmakta marka haline gelen Benfica'ya sıcak baktığı ve bu transferde imzanın an meselesi olduğu belirtildi.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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