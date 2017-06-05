 Poldi giderayak yaptı yapacağını! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Poldi giderayak yaptı yapacağını!

    Poldi giderayak yaptı yapacağını!

    'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız giderayak Instagram adresinden 'nin kaptanı 'e takıldı.

    'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız giderayak Instagram adresinden 'nin kaptanı 'e takıldı.

    İki sezon forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız , 'nin kaptanı 'e göndermede bulundu.

    Yıldız futbolcu Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'e 4 yıldızlı görselli atıfta bulundu.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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