Poldi giderayak yaptı yapacağını!
Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski giderayak Instagram adresinden Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'e takıldı.
Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski giderayak Instagram adresinden Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'e takıldı.
İki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'e göndermede bulundu.
Yıldız futbolcu Instagram'dan yaptığı paylaşımda Volkan Demirel'e 4 yıldızlı görselli atıfta bulundu.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
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