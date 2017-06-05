 Mancini, eski öğrencisini istiyor – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    , eski öğrencisini istiyor

    Mancini, eski öğrencisini istiyor

    Zenit’in başına geçen İtalyan hocanın, yönetime verdiği transfer listesinde ’in de yer aldığı belirtildi.

    Galatasaray'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Wesley , Zenit'in radarına girdi. Rus Match-1 kanalı, Zenit'in yeni teknik patronu Roberto 'nin yönetime transfer listesini verdiğini duyururken, listede Wesley Sneijder'in de yer aldığını açıkladı. Sneijder, 2013-14 sezonunda Mancini yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 17 gol atarak en verimli dönemini geçirmişti.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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