Mancini, eski öğrencisini istiyor
Zenit’in başına geçen İtalyan hocanın, yönetime verdiği transfer listesinde Sneijder’in de yer aldığı belirtildi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
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Rota Mario Gomez'e döndü
Toplam 27
Yorum
ahmet ığf 16m satış yaptınız eyvAllah'ta dağ gibi birikmiş borçlarınız ne olacak kardeş?
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 80
Yorum
josef eger hbr dogruysa yaziklar olsun bizim takimlara.yurticindeki futbolculara ayni anda teklif yapmak normal ama avrpada bile ayni futbolcular
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Rize hedef saptırıyor!
Toplam 40
Yorum
nturk he he oyle
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