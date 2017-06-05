Kerim Frei, Bruma’nın boşluğunu doldurur!

Devre arasında Championship takımlarından Birmingham'a giden Kerim Frei beklediğini bulamadı.

Bir süre önce Beşiktaş yönetiminin kapısını çalan Kerim'in babası Hüseyin Koyunlu, oğlunun dönmek istediğini söyledi. Beklediği olumlu cevabı alamayınca bu kez de G.Saray'a yöneldi. Sportif Direktör Cenk Ergün'e gönderdiği mesajda Bruma'nın yerine oğlunun G.Saray'ın sol kanadında çok iş yapacağını ifade etti. Kerim'le ilgili kararı Igor Tudor verecek.