 Kerim Frei, Bruma’nın boşluğunu doldurur! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , Bruma’nın boşluğunu doldurur!

    Kerim Frei, Bruma’nın boşluğunu doldurur!

    Devre arasında Championship takımlarından Birmingham'a giden beklediğini bulamadı.

    Bir süre önce Beşiktaş yönetiminin kapısını çalan Kerim'in babası Hüseyin Koyunlu, oğlunun dönmek istediğini söyledi. Beklediği olumlu cevabı alamayınca bu kez de G.Saray'a yöneldi. Sportif Direktör Cenk Ergün'e gönderdiği mesajda Bruma'nın yerine oğlunun G.Saray'ın sol kanadında çok iş yapacağını ifade etti. Kerim'le ilgili kararı Igor Tudor verecek.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kerim Frei, Bruma’nın boşluğunu doldurur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.