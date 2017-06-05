G.Saray'dan Sneijder'e kutlama
Galatasaray Kulübü, yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in, Edwin van Der Sar'a ait olan Hollanda Milli Takımı'nda en fazla forma giyen oyuncu rekorunu egale etmesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Sneijder'in, doğum günü olan 9 Haziran'da 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Hollanda-Lüksemburg maçında forma giymesi halinde, rekorun tek başına sahibi olacağı vurgulandı.
Hollanda Milli Takımı ile 130 maça çıkan Sneijder, attığı 30 golle de en skorer 10. oyuncu durumunda bulunuyor.
Tebrikler Wesley! https://t.co/EteabfNXFs pic.twitter.com/miIs3xOS7i— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 5 Haziran 2017
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:21
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Dünyada eşi benzeri yok
Toplam 7
Yorum
nickime gel kaza olmuşsa takıma ne suç atıyorsunuz acınız burdan belli be üzülmeyin bu kadar, gök gürlese bile laf yapardınız siz
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 9
Yorum
gkhgny1907 hoşgeldin fenerbahçenin öz evladı.kavuştun Fenerbahçene
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 9
Yorum
austin 4 transfer varsa niye sadece 1 ini açıklıyosun ha diyosan resmen transfer sezonu başlasın e bunu niye açıkladın.
G.Saray'dan Sneijder'e kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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