 Denayer satış listesinde – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Denayer satış listesinde

    Denayer satış listesinde
    , kadrosunu azaltma kararı aldı. Pep Guardiola, 13 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verirken aralarında Jason Denayer'in de bulunduğu futbolculara "Kendinize takım bulun" dendi. Galatasaray'ın bu saatten sonra Denayer'i istiyorsa, parayı bastırıp almaktan başka şansı kalmadı.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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