 Cimbom'un vazgeçilmezi Muslera – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Cimbom'un vazgeçilmezi Muslera

    Cimbom'un vazgeçilmezi Muslera

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı ismi, yine kaleci Fernando Muslera oldu.

    Süper Lig'de toplam 22 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci, önceki iki sezonda olduğu gibi sahada en fazla kalan isim olarak öne çıktı.

    Galatasaray'da 6. sezonunu tamamlayan Muslera, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından üçüncü kez teknik direktörlerin vazgeçemediği isimlerin başında geldi.

    Fernando Muslera, Süper Lig'de takımının bu sezon oynadığı 34 maçın tamamında sahada kalarak, 3 bin 60 dakika görev yaptı.

    Uruguaylı kaleci, bu sezon çıktığı maçlarda rakip takımların 39 golüne engel olamayarak, sarı-kırmızılı takımda en kötü ikinci sezonunu geçirdi. Muslera, geçen sezon ise kalesinde 46 gol görmüştü.

    - Muslera'yı Selçuk İnan takip etti

    Galatasaray'da bu sezon kaleci Muslera'dan sonra en fazla süreyi takım kaptanı Selçuk İnan aldı.

    Tecrübeli futbolcu, bu sezon görev aldığı 32 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 650 dakika sahada kaldı.

    Selçuk İnan, bu sezon 4'ü penaltıdan olmak üzere ligde takımı adına 6 gol kaydetti.

    - Bruma'nın en istikrarlı sezonu

    Armindo Bruma, Süper Lig'de bu sezon en fazla forma giyen üçüncü Galatasaraylı futbolcu oldu.

    Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olması beklenen Portekizli futbolcu, ligde 30 müsabakada 2 bin 555 dakika görev yaptı.

    Galatasaray'daki en istikrarlı sezonunu geçiren Bruma, attığı 11 golle aynı zamanda sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer ismi olarak da öne çıktı.

    - Sabri Sarıoğlu formayı kaptırmadı

    Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, bu sezon da sarı-kırmızılı takımda en çok oynayan oyuncular arasında yer almayı başardı.

    Galatasaray'da 15. sezonunu tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, ligde 28 maçta 2 bin 298 dakika süre aldı.

    Sarı-kırmızılı takımda bu sezon en fazla oynayan 4. futbolcu olan Sabri Sarıoğlu, sağ bekte görev yapan Martin Linnes ve Luis Cavanda'ya formayı kaptırmadı.

    - Yenilerden en çok Tolga Ciğerci oynadı

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği futbolcular arasında en çok oynayan isim Tolga Ciğerci oldu.

    Sezon başında Almanya'nın Hertha Berlin ekibinden transfer edilen Tolga Ciğerci, bu sezon 24 müsabakada bin 801 dakika sahada kaldı.

    Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki transferlerinden Eren Derdiyok da 21 müsabakada bin 672 dakika mücadele etti.

    - Serdar Aziz 5, Cavanda 7 maç oynadı

    Sezon başında kadroya dahil edilen Serdar Aziz ve Luis Cavanda, sarı-kırmızılı takımda bu sezon hayal kırıklığı oluşturdu.

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalan Serdar Aziz, sadece 5 lig maçında 356 dakika görev yaptı.

    Luis Cavanda ise 3'ü ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 363 dakika oynadı.

    Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Hamit Altıntop ise 4 müsabakada 53 dakika süre aldı.

    Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan ile yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünde takımla çalışan Koray Günter ise hiçbir lig maçında görevlendirilmedi.

    - Futbolcuların performansı

    Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların oynadığı maç sayısı ve görev aldığı süre şöyle:

    Futbolcu Oynadığı maç İlk 11 Süre (Dk.)
    Fernando Muslera 34 34 3060
    Selçuk İnan 32 32 2650
    Armindo Bruma 30 30 2555
    Sabri Sarıoğlu 28 25 2298
    Lionel Carole 25 25 2196
    Wesley Sneijder 28 25 2098
    Yasin Öztekin 28 25 2052
    Hakan Balta 22 22 1903
    Tolga Ciğerci 24 20 1801
    Lukas Podolski 26 19 1770
    Eren Derdiyok 21 18 1672
    Semih Kaya 20 18 1667
    Aurelien Chedjou 15 14 1261
    Nigel de Jong 18 12 1208
    Ahmet Çalık 14 12 1101
    Martin Linnes 18 13 1089
    Josue Pesqueira 25 10 1077
    Garry Rodrigues 16 5 711
    Sinan Gümüş 18 7 664
    Luis Cavanda 7 3 363
    Serdar Aziz 5 5 356
    Hamit Altıntop 4 - 53
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:51
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