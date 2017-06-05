4 yıl sonra sıfır çekti
2012 ile 2016 yılları arasında tam 10 kupa birden kazanmayı başaran G.Saray, 2017 yılını boş geçti.
Cezası nedeniyle Avrupa'da mücadele etmemesine karşın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenerek, son 3 sezonun şampiyonu olduğu bu kulvarda da erken havlu attı. Galatasaray, geride kalan 5 yılda 3 lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa olmak üzere 10 şampiyonluk yaşarken bu sezon tüm hedeflerinin uzağında kaldı ve yılı kupasız tamamladı.
EVİNDE YIKILDI
Süper Ligi'nde evinde oynadığı 17 maçta 6 yenilgi alan Galatasaray, Türk Telekom'da en çok mağlubiyet aldığı sezona imza attı! Açıldığından bu yana en kötü performansını sergileyen Aslan, bu sezon ayrıca evinde taraftarına derbi galibiyeti yaşatamadı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:09
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
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