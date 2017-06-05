4 yıl sonra sıfır çekti

2012 ile 2016 yılları arasında tam 10 kupa birden kazanmayı başaran G.Saray, 2017 yılını boş geçti.

Spor Toto Süper Lig Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla biterken Galatasaray beklentilerin çok altında kaldı. Sezon başından itibaren istikrarsız bir görüntü çizen sarıkırmızılı ekip, şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kaldı ve ligi zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın 13 puan ardında, 64 puan ve averajla 4. sırada yer bulabildi.



Cezası nedeniyle Avrupa'da mücadele etmemesine karşın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenerek, son 3 sezonun şampiyonu olduğu bu kulvarda da erken havlu attı. Galatasaray, geride kalan 5 yılda 3 lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa olmak üzere 10 şampiyonluk yaşarken bu sezon tüm hedeflerinin uzağında kaldı ve yılı kupasız tamamladı.



EVİNDE YIKILDI

Süper Ligi'nde evinde oynadığı 17 maçta 6 yenilgi alan Galatasaray, Türk Telekom'da en çok mağlubiyet aldığı sezona imza attı! Açıldığından bu yana en kötü performansını sergileyen Aslan, bu sezon ayrıca evinde taraftarına derbi galibiyeti yaşatamadı.