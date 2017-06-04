 Üç oyuncuya plaket verildi – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Üç oyuncuya plaket verildi

    Üç oyuncuya plaket verildi
    'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekipteki 200. resmi maçına Atiker Konyaspor önünde çıktı. Selçuk İnan ise Galatasaray formasıyla 250. kez sahadaki yerini aldı. İki futbolcu ve Galatasaray'a veda eden Lukas Podolski'ye maç öncesi plaket takdim edildi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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