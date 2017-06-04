 Sneijder, Van der Sar'ı yakaladı – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Sneijder, Van der Sar'ı yakaladı

    Sneijder, Van der Sar'ı yakaladı

    Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Fildişi Sahili ile oynadıkları hazırlık maçında, 130 karşılaşmayla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi Edwin van der Sar'ı yakaladı.

    Hollanda ile Fildişi Sahili'nin milli futbol takımları, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda hazırlık maçı yaptı. Sahadan 5-0 galip ayrılan Hollanda'da 70. dakikada oyuna giren Sneijder, 130. kez milli formayla sahaya çıktı.

    32 yaşındaki Sneijder böylece kaleci Edwin van der Sar'a ait Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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