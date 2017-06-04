Sneijder, Van der Sar'ı yakaladı

Hollanda ile Fildişi Sahili'nin milli futbol takımları, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda hazırlık maçı yaptı. Sahadan 5-0 galip ayrılan Hollanda'da 70. dakikada oyuna giren Sneijder, 130. kez milli formayla sahaya çıktı.

32 yaşındaki Sneijder böylece kaleci Edwin van der Sar'a ait Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.