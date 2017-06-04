Sneijder, Van der Sar'ı yakaladı
Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Fildişi Sahili ile oynadıkları hazırlık maçında, 130 karşılaşmayla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi Edwin van der Sar'ı yakaladı.
Hollanda ile Fildişi Sahili'nin milli futbol takımları, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda hazırlık maçı yaptı. Sahadan 5-0 galip ayrılan Hollanda'da 70. dakikada oyuna giren Sneijder, 130. kez milli formayla sahaya çıktı.
32 yaşındaki Sneijder böylece kaleci Edwin van der Sar'a ait Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:17
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Deplasmanlarda kral Fenerbahçe
Toplam 6
Yorum
Arslan Fenerbahce gelecek sezon sampion olur fernandao gitmeli yerine yeni santrafor almaly
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Havaya zıpladım
Toplam 1
Yorum
tibuk mehmet kalsaydı sen zor oynatilirdin ersun o kadar zeki ve sporcudan anlayan biri değil sadece iyi antrenman verir oyun okuyamaz.
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"Bu şehir bu günü unutmaz"
Toplam 26
Yorum
61 kadir Rizeliler siz ne ayaksınız yaa. FB yi Rize'de yendeydiniz şimdi düşmemiştiniz.. herkes haddini bilsin.. ya kümeye die bagırırken düşüncektin
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