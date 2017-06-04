Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Galatasaray, Sinan Gümüş'ün satışı için Benfica'yla her konuda anlaştı.
Sarı-kırmızılılar Igor Tudor'un raporu doğrultusunda önceliği takımdan ayrılacak oyunculara verdi.
Lukas Podolski ile birlikte sözleşmeleri sona eren Chedjou, Josue ve Sabri ile birlikte Leipzig'e imza atan Bruma'nın ardından sürpriz bir isimle daha yollaar ayrılma noktasına geldi.
Konyaspor maçında attığı gole sevinmeyerek mesaj gönderen genç golcü Sinan Gümüş için sarı-kırmızılı yönetim Benfica ile 3.5 milyon € ücrete el sıkıştı.
Bu sezon forma şansı bulamadığı için yakın çevresine mutsuz olduğunu söyleyen Sinan'ın, genç oyuncuları parlatmakta marka haline gelen Benfica'ya sıcak baktığı ve bu transferde imzanın an meselesi olduğu belirtildi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:23
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Deplasmanlarda kral Fenerbahçe
Toplam 6
Yorum
Arslan Fenerbahce gelecek sezon sampion olur fernandao gitmeli yerine yeni santrafor almaly
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Havaya zıpladım
Toplam 1
Yorum
tibuk mehmet kalsaydı sen zor oynatilirdin ersun o kadar zeki ve sporcudan anlayan biri değil sadece iyi antrenman verir oyun okuyamaz.
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"Bu şehir bu günü unutmaz"
Toplam 26
Yorum
61 kadir Rizeliler siz ne ayaksınız yaa. FB yi Rize'de yendeydiniz şimdi düşmemiştiniz.. herkes haddini bilsin.. ya kümeye die bagırırken düşüncektin
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