Galatasaray’da yol ayrımı
Galatasaray’da bu sezon Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever ve Berk Ünsal’ın sözleşmeleri sona erdi.
Galatasaray'da kötü sezon sonrasında takımda sözleşmesi sona eren futbolcular da belli oldu. Sarı-kırmızılıların alt yapısından yetişen ve yıllardır formasını giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Sarıoğlu ile sözleşme uzatılıp, uzatılmayacağı daha açıklanmadı. 2013 yılında Fransa'nın Lille ekibinden sarı-kırmızılılara transfer olan Aurelien Chedjou da sözleşmesi sona eren futbolculardan biri. Chedjou ile sözleşme yenilenmeyecek. Kamerunlu futbolcu sarı-kırmızılılara da veda etti. Sarı-kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve bu seneyi başka takımlarda kiralık olarak geçiren Birhan Vatansever ve Berk Ünsal'ın da sözleşmesinin süresi bitti.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:13
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 21
Yorum
Murat7 Omurgasız vs diye absürd yazan arkadaşlar şunu unutuyor: Aykut Hoca, Aziz Yıldırım için değil Fenerbahçe için geliyor. Asıl karakter budur!
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Ezilmenin göstergesi
Toplam 1
Yorum
Bjk35 Hayır ,bizden biri çıkıpta demiyor, Avrupa'nın kayıtlarında 13 olan şampiyonluk sayısı tffde düzeltirilmiştir ama inanmak istenilen başka.
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Yanal rezaleti
Toplam 1
Yorum
Horozlar denizli Ya başkan uyuyorsunuz ersun hocayı yollayın gitsin böyle rezaletlerini görmek istemiyorum masal dinlemekten sıkıldık artık yollayın gitsin
Galatasaray’da yol ayrımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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