Galatasaray’da yol ayrımı

Galatasaray'da kötü sezon sonrasında takımda sözleşmesi sona eren futbolcular da belli oldu. Sarı-kırmızılıların alt yapısından yetişen ve yıllardır formasını giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Sarıoğlu ile sözleşme uzatılıp, uzatılmayacağı daha açıklanmadı. 2013 yılında Fransa'nın Lille ekibinden sarı-kırmızılılara transfer olan Aurelien Chedjou da sözleşmesi sona eren futbolculardan biri. Chedjou ile sözleşme yenilenmeyecek. Kamerunlu futbolcu sarı-kırmızılılara da veda etti. Sarı-kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve bu seneyi başka takımlarda kiralık olarak geçiren Birhan Vatansever ve Berk Ünsal'ın da sözleşmesinin süresi bitti.



