Galatasaray'da defans sıkıntısı sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon yediği 40 gol ile son 5 sezonda en kötü ikinci performansını sergiledi.
Sarı-kırmızılılar; 2012-2013 sezonunda 35, 2013-2014 sezonunda 32, 2014-2015 sezonunda 35 ve 2015-2016 sezonunda 49 golde kalesini kapatamadı.
Galatasaray'da defans hattında oynayan futbolcuların Süper Lig'de bu sezon forma giydiği maçların sayısı şöyle:
Sabri Sarıoğlu: 28
Carole: 25
Hakan Balta: 22
Semih: 20
Linnes: 18
Chedjou: 15
Ahmet Çalık: 13
Cavanda: 7
Serdar Aziz: 5
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:23
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"Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz"
Toplam 11
Yorum
Hakan Kardeşim istediyini al o önemli değil..sen bu takima ne katki yaptin bu nu bize söyle
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Yanal'dan Ç.Rize açıklaması
Toplam 30
Yorum
Scandal61 Tıpkı sizin Sivas, Eskişehir, Rize, Gaziantep dostluklarınızın olduğu gibi. Bir de çok düzgünmüşsünüz gibi konuşuyorsunuz ya hayret gerçkten
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Devlerin savaşı
Toplam 1
Yorum
TAM 35 GÖZ GÖZ GÖZTEPE
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