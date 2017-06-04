Galatasaray'da 15 günlük izin başladı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, 2017-2018'in hazırlıklarına erken başlayacak.
Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor, dün oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından futbolculara 15 günlük izin verdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı antrenmanla start verecek.
Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da bir hafta çalıştıktan sonra kamp yapmak için yurt dışına gidecek.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:54
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Bursa'da erken bayram
Toplam 6
Yorum
?* Kendi sahası dahil herkese yenilen gelenden geçende 5-6 gol yiyen Bursa Trabzonda galip geldi. beraberliğin bile yetmediği son hafta.
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Devlerin savaşı
Toplam 2
Yorum
hakan haydi göztepe inadına göztepe izmire süper liğle dön
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Bursa'da erken bayram
Toplam 6
Yorum
Olmadı Trabzon normal oyununu oynasa idi.Kim düşerse düşsün.
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