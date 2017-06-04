 Bruma takibi – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    takibi

    Bruma takibi

    Sportif Direktörü, Konyaspor maçını izledi.

    Almanlar, Armindo 'yı ne kadar istediklerini bir kez daha ortaya koydular. sportif direktörü , hem Portekizli yıldızı Konya maçında izlemek hem de yönetimle masaya oturmak için İstanbul'a geldi. Genç oyuncu, Konya karşısında yine döktürürken Rangnick'in Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelip 12 milyon euro'luk teklifi yükseltmesi bekleniyor.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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