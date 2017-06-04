 Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli – Fotomaç – 04 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli

    Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli

    Galatasaray, Bruma için 12.5 milyon Euro + 2.5 milyon euro bonus kaşrşılığında karşılığında Leipzig ile anlaşmaya vardı.

    Son 2 haftadır Bruma'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan RB Leipzig mutlu sona ulaştı. Portekizli futbolcunun 12,5 milyon Euro + 2.5 milyon euro bonus kaşrşılığında Bundesliga ekibine transfer olduğu bildirildi.

    RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Ragnick bugün Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bruma konusunda Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Bruma'nın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden de geçtiğini ifade eden Ragnick "Birkaç gün içinde resmi imzayı atacak" dedi.

    Anlaşmanın detayları ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.