Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli

Son 2 haftadır Bruma'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan RB Leipzig mutlu sona ulaştı. Portekizli futbolcunun 12,5 milyon Euro + 2.5 milyon euro bonus kaşrşılığında Bundesliga ekibine transfer olduğu bildirildi.



RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Ragnick bugün Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bruma konusunda Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Bruma'nın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden de geçtiğini ifade eden Ragnick "Birkaç gün içinde resmi imzayı atacak" dedi.



Anlaşmanın detayları ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.