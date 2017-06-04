Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli
Galatasaray, Bruma için 12.5 milyon Euro + 2.5 milyon euro bonus kaşrşılığında karşılığında Leipzig ile anlaşmaya vardı.
Son 2 haftadır Bruma'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan RB Leipzig mutlu sona ulaştı. Portekizli futbolcunun 12,5 milyon Euro + 2.5 milyon euro bonus kaşrşılığında Bundesliga ekibine transfer olduğu bildirildi.
RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Ragnick bugün Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bruma konusunda Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Bruma'nın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden de geçtiğini ifade eden Ragnick "Birkaç gün içinde resmi imzayı atacak" dedi.
Anlaşmanın detayları ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:15
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''2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız"
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juan10 3-4-3 yada 3-4-1-2 ye alışmalıyız. 4-4-2 bitti artık. 4-3-3 de orta saha yol geçen hanı oluyor. 4-2-3-1 de gol atamıyoruz. En iyi 3-4-3
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Yanal rezaleti
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cengiz Trabzonspor haberlerini işine geldiği gibi yorumlayan yorumcular fotomaç a yakışmıyor
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Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli
Toplam 4
Yorum
1925 Zarar etti, gs eski takımınına da para ödeyecek
Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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