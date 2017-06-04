Böylesi tarihinde yok!
Cimbom, Fenerbahçe’nin Adana’yı yenmesiyle lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon ilk 3 dışında kaldı. Avrupa Ligi ile yetindi ama ona da 2. Ön Eleme turundan katılacak. Sinan Gümüş, Galatasaray'da ligin sonuna damga vurdu.
SİNAN NİYE SEVİNMEDİ?
Sinan Gümüş, Galatasaray'da ligin sonuna damga vurdu. Konya karşısında 2 gol birden atan genç yıldız, son 3 karşılaşmada 5 gole imza atmış oldu. Buna karşılık Sinan'ın attığı gollere sevinmemesi kafaları karıştırdı. Benfica ile anılan başarılı oyuncunun, kendine fazla şans vermemesi nedeniyle Igor Tudor, maaşına zam yapmaması nedeniyle ise yönetime mesaj verdiği iddia edildi.
İLK MAÇI 13 TEMMUZ'DA
Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, 3 ön eleme maçı oynayacak ve 13 Temmuz'da ilk maçına çıkacağı için sezonu erken açacak. Öte yandan geçen sezonu 6. sırada bitiren Cimbom, bu yıl derecesini yükseltse de yine ilk 3'e girmeyi başaramadı. Dursun Özbek yönetiminde lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon ilk 3 dışında kaldı.
İSTİFA İLE BİTTİ
Galatasaray, Konya karşısında golü bulduktan sonra maçı rölantiye alırken temponun düşmesi tribünde bulunan taraftarları kızdırdı. Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği maçta taraftarlar, bu duruma tepki gösterdi ve ligin son maçında da "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
TEK YÜREK
Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker için müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, saygı duruşu sonrası, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:14
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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