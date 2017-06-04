 Böylesi tarihinde yok! – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Böylesi tarihinde yok!

    Böylesi tarihinde yok!

    Cimbom, Fenerbahçe’nin Adana’yı yenmesiyle lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon ilk 3 dışında kaldı. Avrupa Ligi ile yetindi ama ona da 2. Ön Eleme turundan katılacak. , 'da ligin sonuna damga vurdu.

    Bu sezon lige erkenden havlu atan Galatasaray, 3.'lük şansını da kaçırdı. Atiker Konyaspor maçını 2-1 kazansa da Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında galip gelmesiyle ligi 4. sırada tamamladı. Son haftaların başarılı ismi Sinan Gümüş'ün attığı gollerle sonuca giden sarı-kırmızılı ekip, buna karşın Adana'dan beklediği haberi alamadı. Fenerbahçe'yle aynı puana sahip olan sarı-kırmızılılar, ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için ligde 4. sırada kaldı.

    SİNAN NİYE SEVİNMEDİ?
    , 'da ligin sonuna damga vurdu. Konya karşısında 2 gol birden atan genç yıldız, son 3 karşılaşmada 5 gole imza atmış oldu. Buna karşılık Sinan'ın attığı gollere sevinmemesi kafaları karıştırdı. Benfica ile anılan başarılı oyuncunun, kendine fazla şans vermemesi nedeniyle Igor Tudor, maaşına zam yapmaması nedeniyle ise yönetime mesaj verdiği iddia edildi.

    İLK MAÇI 13 TEMMUZ'DA
    Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, 3 ön eleme maçı oynayacak ve 13 Temmuz'da ilk maçına çıkacağı için sezonu erken açacak. Öte yandan geçen sezonu 6. sırada bitiren Cimbom, bu yıl derecesini yükseltse de yine ilk 3'e girmeyi başaramadı. Dursun Özbek yönetiminde lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon ilk 3 dışında kaldı.

    İSTİFA İLE BİTTİ
    Galatasaray, Konya karşısında golü bulduktan sonra maçı rölantiye alırken temponun düşmesi tribünde bulunan taraftarları kızdırdı. Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği maçta taraftarlar, bu duruma tepki gösterdi ve ligin son maçında da "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

    TEK YÜREK
    Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker için müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, saygı duruşu sonrası, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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