 Bir adım önde – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Bir adım önde

    Bir adım önde

    , Gomis transferinde ’yı geçti.

    ve , için yarışırken sarı-kırmızılı ekip transferi bitirmek için artık gün sayıyor. Uzun süreli bir kontrat yapmak isteyen Fransız golcünün, 2 yıllık sözleşme öneren Marsilya'ya olumsuz yanıt verdiği ve 3 yıllık anlaşma teklif eden Galatasaray'ı ön plana aldığı belirtildi. Ayrıca aslanlı paylaşımı ile bir kez daha Cimbom'a göz kırptı.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
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