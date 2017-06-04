 6 oyuncu veda etti – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    6 oyuncu veda etti

    6 oyuncu veda etti

    Poldi, Chedjou, Josue, Sabri, Hakan ve Bruma son maçına çıktı.

    Konya maçıyla birlikte 'da 4 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski ile birlikte sözleşmeleri sona eren Chedjou, Josue ve Sabri dün son maçlarına çıktı.

    Ayrıca Bruma'nın da kısa bir süre içinde Leipzig, Hakan Balta'nın ise Osmanlıspor'un yolunu tutması bekleniyor. Bu oyuncular maç sonunda tribünlere son kez bakarken kadroda yer almayan Chedjou ise yayınladığı mesajda, "Buradan ayrıldığım için üzgünüm. Gelecekte yeniden buluşmak üzere" dedi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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