6 oyuncu veda etti
Poldi, Chedjou, Josue, Sabri, Hakan ve Bruma son maçına çıktı.
Ayrıca Bruma'nın da kısa bir süre içinde Leipzig, Hakan Balta'nın ise Osmanlıspor'un yolunu tutması bekleniyor. Bu oyuncular maç sonunda tribünlere son kez bakarken kadroda yer almayan Chedjou ise yayınladığı mesajda, "Buradan ayrıldığım için üzgünüm. Gelecekte yeniden buluşmak üzere" dedi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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