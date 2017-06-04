 ''2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız" – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ''2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız"

    ''2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız"

    maç sonrası "Adana kazanamadığı için mutlu değiliz. 2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız" dedi.

    Hırvat hoca, "Bu sezondan dersler almamız lazım. 'ın hedefi her zaman yukarılarda olmak. Oyuncular da, biz de 2 hafta tatil yapmak istemeyiz ama sonuç bu. Hoş bir durum değil ama kabul edilmesi gereken bir durum" dedi.

    TUDOR NE YAPTI?
    Yeni sezona da Tudor ile başlayacağı açıklanan Galatasaray, Hırvat hoca ile 14 çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alarak 24 puan toplarken, 17 puan kaybetti ve hedeflerinden oldukça uzakta kaldı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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