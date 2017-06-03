Veda busesi
Aslan, kapanışı evinde kupa şampiyonu Atiker Konya ile yapıyor. Poldi’nin veda maçında tek hedef 3 puan. 3.’lük için F.Bahçe’nin takılması beklenecek.
Galatasaray ile Konyaspor ligde 31 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım rakibine karşı galibiyet sayısında 24-2 önde. 5 maç berabere sonuçlandı. Aslan 64, yeşil-beyazlılar 17 gol attı. İlk yarıdaki maçı Cimbom, Sabri'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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