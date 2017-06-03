 Veda busesi – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Veda busesi

    Veda busesi

    Aslan, kapanışı evinde kupa şampiyonu Atiker Konya ile yapıyor. Poldi’nin veda maçında tek hedef 3 puan. 3.’lük için F.Bahçe’nin takılması beklenecek.

    , Süper Lig'in son karşılaşmasında bugün evinde kupa şampiyonu Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Avrupa'da bir ön eleme az oynamak için ligi 3. bitirme mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, kazanıp rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde son 3 maçı kazanan teknik direktör İgor Tudor ve öğrencileri seriyi bugün de sürdürerek, taraftara galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.

    Galatasaray ile Konyaspor ligde 31 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım rakibine karşı galibiyet sayısında 24-2 önde. 5 maç berabere sonuçlandı. Aslan 64, yeşil-beyazlılar 17 gol attı. İlk yarıdaki maçı Cimbom, Sabri'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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