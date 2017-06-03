 Sinan Gümüş durmuyor! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    durmuyor!

    Sinan Gümüş durmuyor!

    ’ın genç oyuncusu , Atiker Konyaspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Yıldız oyuncu, forma giydiği son 3 maçta 5 gol atmayı başardı.

    Atiker Konyaspor karşısında 'ın en etkili ismi olan , attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Son haftalarda çok formda olan genç futbolcu, forma giydiği son 3 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin Osmanlıspor karşısında 2-0 kazandığı maçta takımının 2. golünü kaydeden Sinan, geçtiğimiz hafta da Alanyaspor önünde alınan 3-2'lik galibiyette başrol oynamıştı. Sinan Gümüş, bu mücadelede 2 kez fileleri sarsarken, Atiker Konyaspor karşısında da benzer bir performans ortaya koydu. Galatasaray, ligin son maçında taraftarı önünde 2-1 galip gelirken, Sinan Gümüş, takımının 2 golünü de kaydeden isim oldu.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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