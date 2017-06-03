 Podolski’ye basın mensuplarından pasta – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Podolski’ye basın mensuplarından pasta

    Podolski’ye basın mensuplarından pasta

    ’daki son maçına çıkan ’ye basın mensupları pasta yaptırdı. Alman futbolcuya üzerinde Galatasaray’a geldiği ilk günün fotoğrafı olan pasta kesildi.

    -Atiker Konyaspor maçının ardından Podolski'ye bir veda da basın mensuplarından geldi. Sarı-kırmızılı takımı takip eden medya mensupları, üzerinde Podolski'nin Galatasaray'a ilk geldiği günün fotoğrafının olduğu pasta yaptırdı. Yıldız oyuncu, maç sonrası basın toplantı odasına gelerek pastayı kesti. Podolski, kendisine yapılan bu jest üzerine gazetecilere teşekkür etti.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:01
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