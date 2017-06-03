Podolski ve Bruma tribüne girdi
Galatasaray formasıyla son maçına çıkan Podolski ve Liepzig'e transferi konuşulan Bruma, maç sonunda tribünlere çağrıldı. İki futbolcu, telleri tırmanarak tribünün içine girdi ve taraftarlarla tezahürat yaptı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:30
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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