 Nando’dan 2’nci dalya – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Nando’dan 2’nci dalya

    Nando’dan 2’nci dalya
    Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor maçıyla sarı-kırmızılı ekipteki 200. resmi sınavına çıkacak. 30 yaşındaki , 2011- 12 sezonunda Lazio'dan transfer edilmişti. Başarılı eldiven 3 şampiyonluk gördü.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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