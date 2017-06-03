"Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, “2 hafta iznin ardından sezonu açacağız. Yeni transferleri kısa süre içinde göreceksiniz” dedi.
"FAZLA ZAMANIMIZ YOK"
Takımının 2 hafta sonra sezonu açacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, transferlerle ilgili olarak da, "Podolski hepimizin bildiği gibi gidiyor. Aradaki tatil çok uzun değil. 2 haftalık bir zaman dilimi var. Çok yakın zamanda kimlerin bizimle olup olmayacağını duyacaksınız. Sizin ve taraftarlarımızın bildiği gibi yeni ve farklı bir takım kurmak istiyoruz. Kısa süre içinde yeni oyuncuları aramızda göreceksiniz. Herkesin bildiği gibi zamanımız yok" diyerek sözlerini bitirdi.
Tudor, basın toplantı odasına girdiği anda içeride bulunan Aykut Kocaman'a önümüzdeki sezon için şans dilerken, "Neden kupayı kazandın. Bizim tatilimizden 2 hafta gitti. Şaka şaka kupayı kazandığın için tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon için de şans diliyorum" ifadelerini kullandı. Tudor'un sözlerini gülerek karşılayan Kocaman da aynı şekilde Tudor'a önümüzdeki yıl için şans diledi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:05
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Arena gitti Park geldi!
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Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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