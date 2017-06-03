 Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

    İşte Galatasaray'ın Atiker Konyaspor karşısındaki ilk 11'i; Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Tolga, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski

    Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Volkan, Ali Turan, Selim, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Mbamba, Amir, Fofana, Hora

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:37
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