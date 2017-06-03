Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.
İşte Galatasaray'ın Atiker Konyaspor karşısındaki ilk 11'i; Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Tolga, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski
Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Volkan, Ali Turan, Selim, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Mbamba, Amir, Fofana, Hora
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:37
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
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