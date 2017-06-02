 Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret

    Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret

    Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile birlikte tarihi Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

    Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Sultan Öztürk ve yöneticiler tarafından karşılanan Selçuk İnan ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, amatör spor kulüplerinin sorunları hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Futbola Dardanelspor altyapısında başlayan Selçuk İnan, amatör spor kulüplerinin çok büyük özverilerle ayakta durduğuna dikkati çekerek, emek veren tüm yöneticilere teşekkür etti. Tecrübeli futbolcu ayrıca, 1921 yılında kurulan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir maaşını bağışladığı kulüp olan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne verdiği destekten dolayı yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na teşekkür etti.

    Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da belediye olarak tüm amatör spor kulüpleri ve sporcularının her zaman yanlarında olduklarını ve verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

    Selçuk İnan, ziyaretin ardından Bakırköylülerin isteğini kırmayarak, fotoğraf çektirdi.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:01
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