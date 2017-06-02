Sabri Sarıoğlu yine boşa çıktı
Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri'nin sözleşmesi sona erdi.
Sonuna kadar bekleyecek
G.Saray yönetimi, Sabri'ye teşekkür etmeye hazırlanıyor ama Sabri ise bu duruma karşı soğukkanlılığını koruyor. Başka bir takıma gitmeye sıcak bakmayan ve futbola Galatasaray forması ile veda etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, son ana kadar takımından teklif gelmesini bekleyeceği belirtiliyor.
Son maçta sahada
Kurallar gereği sözleşmesi bitmesine rağmen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında Teknik Direktör Tudor'un görev vermesi halinde forma giyebilecek
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:59
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
Sabri Sarıoğlu yine boşa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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