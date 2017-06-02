Sabri Sarıoğlu yine boşa çıktı

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri'nin sözleşmesi sona erdi.

Geçtiğimiz yaz ayında 1 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran itibariyle serbest kaldı. Galatasaray'da 14 sezonda 477 maça çıkan milli futbolcu, 25 gol bulmayı başardı. Sarıoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.



Sonuna kadar bekleyecek

G.Saray yönetimi, Sabri'ye teşekkür etmeye hazırlanıyor ama Sabri ise bu duruma karşı soğukkanlılığını koruyor. Başka bir takıma gitmeye sıcak bakmayan ve futbola Galatasaray forması ile veda etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, son ana kadar takımından teklif gelmesini bekleyeceği belirtiliyor.



Son maçta sahada

Kurallar gereği sözleşmesi bitmesine rağmen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında Teknik Direktör Tudor'un görev vermesi halinde forma giyebilecek