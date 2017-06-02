Galatasaray, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor
Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile 32. kez karşılaşacak. Geride kalan 31 maçta sarı-kırmızılıların 24’e 5 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın saat 17.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 61 puanla averajla 4. sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i penaltılarda mağlup ederek zafere ulaşan Konyaspor, İstanbul'a moralli geliyor.
32. randevu
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise sadece 2 kez kazanabildi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 31 karşılaşmada Galatasaray rakip fileleri 64 kez havalandırırken, Konyaspor ise 17 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızlılar 1-0 kazanmıştı.
Galatasaray'da 3.'lük hesapları
Galatasaray'ın ligi üçüncü bitirmesi için Atiker Konyaspor'u mağlup etmesi, 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin de Adanaspor deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Adanaspor'u yenerse, Galatasaray her sonuçta dördüncü sırada kalacak. Aslan, ligi 3. ya da 4. Sırada bitirse de UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ligi dördüncü sırada bitirirse, Süper Lig tarihinde ilk defa üst üste iki sezonu da ilk üç dışında tamamlamış olacak.
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:15
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Büyük takas planı
Toplam 19
Yorum
marasli biz 3 yada 4 olacagiz niye ? fenere ekici gelmedi diye ! kim sorumlusu ? bjk dan 2 milyon avro almis olan ts ! bir tane futbolcu vermem
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Moting aşkı
Toplam 2
Yorum
PALA61 ARANAN KAN MEMPHİS DEPAY 4 SENE AYNI MEVKİYE TRANSFER YAPACAĞINA KALİTELİ OYUNCU AL 1 KEZ PARA VER 4 SENE OYNAT
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Muharrem Usta'dan Yusuf Yazıcı açıklaması
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu beşiktaş kimdir ki yusuf yazıcıyı alacak bizden.2 şampiyonluk aldı son zamanlarda diye kendini ne sanmış.onlar sadece istanbul takımı
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