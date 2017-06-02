 Clichy’ye 3 yıllık kontrat önerildi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Clichy’ye 3 yıllık kontrat önerildi

    Clichy’ye 3 yıllık kontrat önerildi
    Cimbom uzun zamandır transfer gündeminde bulunan Manchester Ctiy'nin sol beki Gael Clichy için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesi biten Fransız beke yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık kont-rat önerdiği belirtiliyor. 31 yaşındaki oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen haberler arasında. Bu sezon 25 maçta görev yapan Clichy ile Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool'un da ilgilendiği bu nedenle karar vermesinin zaman alabileceği ifade edildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Clichy’ye 3 yıllık kontrat önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.