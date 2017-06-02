Clichy’ye 3 yıllık kontrat önerildi

Cimbom uzun zamandır transfer gündeminde bulunan Manchester Ctiy'nin sol beki Gael Clichy için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesi biten Fransız beke yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık kont-rat önerdiği belirtiliyor. 31 yaşındaki oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen haberler arasında. Bu sezon 25 maçta görev yapan Clichy ile Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool'un da ilgilendiği bu nedenle karar vermesinin zaman alabileceği ifade edildi.