 Bruma Leipzig'le anlaştı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Leipzig'le anlaştı

    Bruma Leipzig'le anlaştı

    Galatasaray'ın Portekizli yıldızı , Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

    Galatasaray'ın Portekizli yıldızı , Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

    A Spor'un haberine göre, Bruma, 14.5 milyon euro karşılığında Leipzig kadrosuna katıldı ve transfer sonuçlandı.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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