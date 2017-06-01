 Yeni 10 numara Nasri mi? – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Yeni 10 numara Nasri mi?

    Yeni 10 numara Nasri mi?
    Menajer Bayram Tutumlu, 'ın transfer listesini basına sızdırırken o listede "10 numara"nın da yer alması kafaları karıştırdı. Bir süre önce de basında Samir Nasri'nin Galatasaray'a geleceği iddialarının dolaşması, "Acaba Sneijder gidiyor mu?" dedikodularını da beraberinde getirdi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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