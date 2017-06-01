Sporting’e ikili sıkıştırma

Geçen yıl Fenerbahçe altyapısından Sporting'e transfer olan ve A takım ile antrenmanlara da çıkan Merih Demiral için Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi. Portekiz basınına yansıyan haberde 19 yaşındaki stoper için iki büyük takımın nabız yokladığı ve genç oyuncu hakkında Jesus'un kararının belirleyici olacağı belirtildi. Haberde, Sporting'in teklifleri değerlendirmese bile, genç oyuncuyu kiralayabileceğine yer verildi.