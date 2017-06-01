 Sporting’e ikili sıkıştırma – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’e ikili sıkıştırma

    Sporting’e ikili sıkıştırma
    Geçen yıl Fenerbahçe altyapısından Sporting'e transfer olan ve A takım ile antrenmanlara da çıkan Merih Demiral için Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi. Portekiz basınına yansıyan haberde 19 yaşındaki stoper için iki büyük takımın nabız yokladığı ve genç oyuncu hakkında Jesus'un kararının belirleyici olacağı belirtildi. Haberde, Sporting'in teklifleri değerlendirmese bile, genç oyuncuyu kiralayabileceğine yer verildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sporting’e ikili sıkıştırma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.