 Savunmaya Fransız yıldız – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Savunmaya Fransız yıldız

    Savunmaya Fransız yıldız

    G.Saray’ın Lyon’da forma giyen ile ilgilendiği iddia edildi.

    için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Igor Tudor'un raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri devam ediyor. Savunmaya mutlaka takviye yapacak olan sarı kırmızılıların gündemindeki isimlerden birinin de Mbiwa olduğu ifade edildi. Olimpik Lyon forması giyen 28 yaşındaki Mbiwa için girişimlerin başlayacağı belirtildi. Lyon ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan defans oyuncusu 6.5 milyon euro piyasa değerine sahip...
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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