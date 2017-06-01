 Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi

    Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi

    Galatasaray’ın sağ beki Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona erdi.

    Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Geçtiğimiz yaz ayında sarı-kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Sarıoğlu'nun sözleşmesinin son günü 31 Mayıs 2017'di. 1 Haziran itibariyle başarılı futbolcu serbest kaldı.

    Bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan deneyimli futbolcu 2 gol, 1 asistle mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 14 sezonda 477 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.
    Sarıoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.

    Kurallar gereği sözleşmesi bitmesine rağmen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde forma giyebilecek.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:07
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