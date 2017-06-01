Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Galatasaray’ın sağ beki Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona erdi.
Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Geçtiğimiz yaz ayında sarı-kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Sarıoğlu'nun sözleşmesinin son günü 31 Mayıs 2017'di. 1 Haziran itibariyle başarılı futbolcu serbest kaldı.
Bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan deneyimli futbolcu 2 gol, 1 asistle mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 14 sezonda 477 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.
Sarıoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.
Kurallar gereği sözleşmesi bitmesine rağmen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde forma giyebilecek.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Toplam 6
Yorum
İÇİN TEŞEKKÜRLER REİSİM.GÜLE GÜLE. SENİ SEVİYORUZ SEVGİLİ REİS SABRİ. GS YIN UNUTULMAZLARI ARASINA ÇOKTAN GİRDİN VE YERİNİ ALDIN BİLE. SEN GS YIN TA KENDİSİSİN. HİZMETLERİN
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Gomis zirvesi!
Toplam 71
Yorum
forew tarlayı ve traktörü de verelim dayıya (:
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"Kendime yaş sınırı koymadım"
Toplam 1
Yorum
ediz karınca 4 yıldır besıktastasın hadı surat gelısmez diyelim ama cabukluk dayanaklılık calısmanın ürünüdür ve bu sende hiç olmadı .lutfen git........
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