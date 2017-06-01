 Poldi veda turlarına başladı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Poldi veda turlarına başladı

    Poldi veda turlarına başladı
    Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lukas Podolski, Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın ligin son haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı yarın saat 15.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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