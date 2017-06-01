 Milan geri çevirdi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    geri çevirdi

    Milan geri çevirdi
    Gomis üzerinde yoğunlaşan Galatasaray ile ilgili bir iddia da Tutto Sport'tan geldi. İtalyanlar, Cimbom'un Carlos Bacca için 'ın kapısını çaldığını yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin, golcü oyuncu için 6 milyon euro önerdiği ancak Milan'ın bu rakamı kabul etmediği ifade edildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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