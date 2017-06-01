 Menekşe oldu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Menekşe oldu

    Menekşe oldu
    Cimbom'un yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldığı Vitor Hugo için Palmeiras ile Fiorentina anlaştı. 'nın Hugo için Palmeiras'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu gelecek hafta İtalya'ya gelip, sağlık kontrollerinin ardından Mor Menekşelere imza atacak.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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